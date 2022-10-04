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رياضة

حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!

Lebanon 24
04-10-2022 | 14:00
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يوثق حفل زفاف بطلة المصارعة النسائية المصرية، المعروفة بـ"توتا المصري" داخل صالة للألعاب الرياضية.

واحتفلت العروس مع عريسها على طريقتهما الخاصة، حيث ظهرت في الفيديو وهي تتدرب وترفع الأثقال داخل صالة بناء الأجسام والرشاقة، مرتدية فستان الزفاف تحت إشراف المصارع المصري أشرف كابونجا الملقب بـ"أقوى رجل في العالم".
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وفاجأت "توتا المصري" الحاضرين بعد قيامها بحمل زوجها بيدها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية تحتفل بزفافها في صالة رفع الأثقال (فيديو+ صور)
 
حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية تحتفل بزفافها في صالة رفع الأثقال (فيديو+ صور)
 
 
(روسيا اليوم)

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