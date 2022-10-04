أسطورة الدوري الإنجليزي: ما يفعله صلاح غير مقبول

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شن آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز هجوماً حاداً على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مشيراً إلى أن ما يفعله الأخير "غير مقبول" وأنه لا يقدم شيئاً للفريق.وقال آلان شيرر كبير هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ في تصريحاته لبرنامج "ماتش أوف ذا داي": صلاح لا يضغط على الخصم، عليه الاهتمام بلياقته البدنية بدلاً من الضغط على الخصم بتلك الطريقة، إنه لا يقدم شيئاً للفريق.وأضاف: يتكرر الأمر مرة تلو الأخرى من صلاح، هذا أمر غير مقبول من لاعب يرتدي قميص ليفربول، عليه أن يكون أفضل في ذلك.