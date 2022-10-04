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رياضة

غوارديولا يكشف ما يحتاجه محرز للعودة لتشكيلة مانشستر سيتي الأساسية

Lebanon 24
04-10-2022 | 23:00
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تحدث مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن قلة مشاركات النجم الجزائري رياض محرز في مباريات "السيتي" هذا الموسم.

ويعاني الدولي الجزائري البالغ عمره 31 عاما من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، إذ تكرر جلوسه على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة.
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ولعب محرز 7 مباريات مع "السيتي" معظمها كبديل، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، ولم ينجح خلالها في التسجيل أو الصناعة.

وتحدث غوارديولا عن محرز، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، على هامش مباراة فريقه وكوبنهاغن الدنماركي، المقررة غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني عن نجمه الجزائري: "إنه يعرف ما يجب أن يفعله، أنا أعرف رياض تماما، الفريق بحاجة إليه، يجب أن يعود إلى أفضل حالاته"، مضيفا: "عندما يكون الأفضل، شخصية وقدرة وجودة وحبه لهذه اللعبة، خطوة بخطوة سيعود".

وتابع غوارديولا: "الآن لا يلعب كثيرا، يجب أن يعود في حالة بدنية أفضل، لا أستطيع تعليمه أي شيء، لأنه لاعب جيد للغاية".

وعلق غوارديولا أيضا على مستوى مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، قائلا: "في عمره لا يوجد من يستطيع منافسته، الأرقام تتحدث عن نفسها وتجعلنا سعداء بتواجده معنا".

وبالنسبة لمستوى الوافد الجديد على الفريق، السويسري مانويل أكانجي، قال غوارديولا: "جيد للغاية، نحن سعداء بتواجده ومستواه يتحدث عنه".
 
(روسيا اليوم) 
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