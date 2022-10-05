هزيمة صادمة لبرشلونة في دوري الأبطال

Advertisement

تعرض برشلونة الإسباني لهزيمة مفاجئة بدوري أبطال أوروبا، بينما حصد ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا، ضمن منافسات دور المجموعات مساء الثلاثاء.وانتفض إنتر ميلانو بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي ليحقق فوزا مهما 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا بفضل هدف التركي هاكان شالهان أوغلو.وهز لاعب الوسط التركي الشباك بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى مارك أندريه تير شتيغن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.وقفز إنتر إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط على برشلونة.