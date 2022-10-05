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رياضة

هالاند يكشف "عوامل النجاح" بعد تألقه مع مانشستر سيتي

Lebanon 24
05-10-2022 | 05:00
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رفع إرلينغ هالاند عدد أهدافه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى 14 هدفا بعدما سجل ثلاثية في انتصار مانشستر سيتي 6-3 على مانشستر يونايتد يوم الأحد، وقال المهاجم النرويجي إن انسجامه مع كيفن دي بروين من أهم عوامل هذا النجاح.
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وقدم البلجيكي دي بروين 4 تمريرات حاسمة لهالاند هذا الموسم، بعدما صنع هدفين في الانتصار بقمة مانشستر الأحد الماضي.

وقال هالاند لموقع سيتي على الإنترنت الاثنين: "هذا جنون. التمريرات، تجعل كل منا يجد الآخر".

وأضاف: "أنا في النادي منذ شهرين، لكن الانسجام بيننا يبدو طبيعيا، وربما هذا هو الجزء الأفضل. هذا طبيعي، أركض وهو يجدني. حين يكون هذا طبيعيا فلا يوجد شيء أفضل من ذلك".

وواصل: "هذا رائع، وأمر استثنائي حقا، لكن علينا ألا ننسى الآخرين. كيفن لاعب واحد، لكني قد أقضي طوال اليوم للحديث عن البقية. الأمر لا يدور حوله فقط، لكن هناك الكثير من الآخرين، وهناك تمريرات رائعة أخرى".

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه كوبنهاغن الدنمركي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، قبل العودة للمنافسات المحلية ومواجهة ساوثهمبتون، السبت القادم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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