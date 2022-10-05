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رياضة

هذا هو موعد عودة ميسي إلى برشلونة

Lebanon 24
05-10-2022 | 08:00
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رغم مرور ما يزيد من عام على مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسوار برشلونة، إلا أن الحديث عن إمكانية عودته إلى فريقه السابق ما يزال مستمرا.

وفي هذا الصدد، كشفت الصحافية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي أن ميسي سيعود إلى النادي الكتالوني العام المقبل.
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وقالت بروناتي، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "في 1 تموز 2023، سيكون ليونيل ميسي لاعبا في برشلونة".

وينتهي عقد "ليو" مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في نهاية الموسم الحالي، بعدما وقع عقدا لمدة موسمين فقط في عام 2021 مع رفضه التجديد حتى الآن.

ويسعى النادي الباريسي لإقناع ميسي بتجديد عقده، في وقت أعربت فيه فعاليات برشلونة عن رغبتها في عودة النجم الأرجنتيني، وفقا لما جاء في تصريحات رئيس الفريق خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز، في أكثر من مناسبة.

وكان ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، انضم إلى فريق "عاصمة الأنوار"، بعد أن أصدر برشلونة بيانا قال فيه إنه "سيغادر بسبب القيود المالية التي فرضها عليه الاتحاد الإسباني لكرة القدم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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