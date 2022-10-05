25
o
بيروت
25
o
طرابلس
15
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
05-10-2022
|
14:00
A-
A+
A+
A-
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب روسي سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة أثارت اهتمام المغردين.
ففي الدقيقة 58 من اللقاء أشار الحكم، ألكسندر فيليمونوف، إلى وجوب تنفيذ ركلة جزاء بسبب خطأ تم ارتكابه في منطقة الجزاء.
Advertisement
ونفذ نوريك أفداليان، لاعب فريق نيفيس قازان، المنافس في دوري الدرجة الثانية الروسي، ضربة الجزاء، ووضع الكرة في الشباك بطريقة بهلوانية هي "الشقلبة" مما فاجأ الجميع.
اتجهت الكرة إلى منتصف المرمى، ولم يتمكن الحارس من صدها حيث اتجه إلى ناحية اليمين، لتستقر في الشباك، وسط فرحة جنونية من اللاعب وزملائه أيضا.
وحظي الفيدو بانتشار واسع بين المواقع العالمية الرياضية لتنهال التعليقات الإيجابية على اللاعب، فيما ذهب البعض بترشيح الهدف لجائزة بوشكاش.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي قام بها اللاعب بتنفيذ الركلة بهذه الطريقة، إذ سبق له التسديد بالطريقة البهلوانية قبل 4 سنين.
ففي يوم 9 تشرين الاول 2018، سدد أفداليان، الذي كان لاعبا في فريق جامعة البحوث التقنية بقازان، ضربة جزاء بطريقة إبداعية، ضد فريق تشيبوكساري، في بطولة الجامعات الروسية لكرة القدم.
وسجل أفداليان هدفا من تلك التسديدة التي نفذها في الدقيقة 55، في مباراة انتهت بفوز روبين قازان بأربعة أهداف نظيفة.
(روسيا اليوم)
رياضة
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة جديدة للعروس داليا جنبلاط تنتشر.. وقُبلة من الشيخ بيار الضاهر
Lebanon 24
صورة جديدة للعروس داليا جنبلاط تنتشر.. وقُبلة من الشيخ بيار الضاهر
02:49 | 2022-10-05
05/10/2022 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس متقلب وعواصف رعدية.. الأمطار عائدة في هذا الموعد
Lebanon 24
طقس متقلب وعواصف رعدية.. الأمطار عائدة في هذا الموعد
03:50 | 2022-10-05
05/10/2022 03:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: أريد أن احكم بعد 31 تشرين الاول
Lebanon 24
باسيل: أريد أن احكم بعد 31 تشرين الاول
03:00 | 2022-10-05
05/10/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 39 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 39 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01:39 | 2022-10-05
05/10/2022 01:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عملة مزورة من هذه الفئات لدى سوق الصرافين!
Lebanon 24
عملة مزورة من هذه الفئات لدى سوق الصرافين!
02:45 | 2022-10-05
05/10/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-10-05
مدرب مانشستر يونايتد: رونالدو سئم من جلوسه على مقاعد البدلاء
11:00 | 2022-10-05
بعد اكتساحه فكتوريا بلزن... بايرن ميونيخ يحطم رقم ريال مدريد في دوري الأبطال
09:39 | 2022-10-05
إسبانيا والبرتغال تدمجان أوكرانيا في الترشح لتنظيم مونديال 2030
08:00 | 2022-10-05
هذا هو موعد عودة ميسي إلى برشلونة
05:26 | 2022-10-05
اجتماع للجنة الخماسية المكلفة ادارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة
05:00 | 2022-10-05
هالاند يكشف "عوامل النجاح" بعد تألقه مع مانشستر سيتي
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
05/10/2022 23:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
05/10/2022 23:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
05/10/2022 23:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact