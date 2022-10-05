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رياضة
مدرب مانشستر يونايتد: رونالدو سئم من جلوسه على مقاعد البدلاء
Lebanon 24
05-10-2022
|
16:00
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اعترف مدرب نادي مانشستر يونايتد، إيرك تين هاغ، بأن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سئم من الجلوس على مقاعد البدلاء وأن الأمر رغم ذلك لا يؤثر على سعادته في الوقت الراهن.
ولا يعتمد تين هاغ على رونالدو بشكل أساسي هذا الموسم، وأبقاه بديلا طوال مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، والتي خسرها اليونايتد بنتيجة 3-6، الأحد الماضي.
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ورغم أن رونالدو شوهد في الحصة التدريبية لمانشستر يونايتد ما قبل مواجهة أومونيا نيقوسيا القبرصي المقررة غدا الخميس في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، وهو يمزح مع زملائه في فريق "الشياطين الحمر"، إلا أن غياب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عن المشاركة في أي دقيقة في المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي بات يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة له.
ولكن تين هاغ، يصر على مستوى الاحترافية الذي يتحلى به رونالدو في التدريبات رغم كل هذه المعطيات السلبية.
وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة أومونيا نيقوسيا: "إنه (رونالدو) سئم من عدم اللعب، ولكنه يتدرب جيدا".
وأضاف: "لا أراه غير سعيد، إنه سعيد ويتدرب جيدا، شأنه شأن الجميع".
ومن المرجح أن يشارك رونالدو أساسيا غدا ضد أومونيا نيقوسيا ببطولة الدوري الأوروبي التي سجل فيها البرتغالي هدفه الوحيد مع يونايتد هذا الموسم.
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