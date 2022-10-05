27
o
بيروت
31
o
طرابلس
17
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تشافي يتقدم بطلب لحكم مباراة فريقه برشلونة ضد إنتر
Lebanon 24
05-10-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه يتعين على الحكام تفسير قراراتهم أمام وسائل الإعلام، على غرار المدربين، وذلك بعد اعتراضه على حكم لقاء "البارسا" مع إنتر 0-1، الثلاثاء.
وحرم ال"فار"، برشلونة من هدف سجله بيدري بسبب لمسة يد على زميله أنسو فاتي في الدقيقة 68، قبل أن يتدخل مرة ثانية لصالح إنتر، حارما النادي الكتالوني من ركلة جزاء إثر مطالبته بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس في الدقيقة "90+1".
Advertisement
وقال تشافي في مؤتمر صحفي بعد المباراة التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أن الحكم يجب أن يشرح قراراته. يجب أن يأتي إلى هنا (المؤتمر الصحفي) ويشرح، لكنه ذهب إلى منزله".
وتابع "يجب أن يتحدث. سيكون هاما أن يشرح قراراته مثلنا نحن. هذا أساسي".
وأكمل تشافي "أنا غاضب.. كنت أرغب في التحدث معه (الحكم) لفهم قراراته. لا معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه هي كرة القدم".
ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال، برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، فيما يتصدر بايرن ميونيخ الألماني بتسع نقاط ويحتل إنتر المركز الثاني بست نقاط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-05
05/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب: أسابيع وأشهر رهيبة آتية
Lebanon 24
وهاب: أسابيع وأشهر رهيبة آتية
10:19 | 2022-10-05
05/10/2022 10:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-05
05/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الماليّة يُصدر قراراً... هذا مضمونه
Lebanon 24
وزير الماليّة يُصدر قراراً... هذا مضمونه
07:21 | 2022-10-05
05/10/2022 07:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ الناقورة... هكذا أنهى شاب حياته!
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ الناقورة... هكذا أنهى شاب حياته!
09:56 | 2022-10-05
05/10/2022 09:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-10-06
إشبيلية يقيل لوبيتيغي بعد الخسارة الكبيرة أمام دورتموند
00:00 | 2022-10-06
العارضة تحرم نيمار من تسجيل هدف عالمي في شباك بنفيكا (فيديو)
16:00 | 2022-10-05
مدرب مانشستر يونايتد: رونالدو سئم من جلوسه على مقاعد البدلاء
14:00 | 2022-10-05
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
11:00 | 2022-10-05
بعد اكتساحه فكتوريا بلزن... بايرن ميونيخ يحطم رقم ريال مدريد في دوري الأبطال
09:39 | 2022-10-05
إسبانيا والبرتغال تدمجان أوكرانيا في الترشح لتنظيم مونديال 2030
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
06/10/2022 11:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
06/10/2022 11:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
06/10/2022 11:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact