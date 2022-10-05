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رياضة

تشافي يتقدم بطلب لحكم مباراة فريقه برشلونة ضد إنتر

Lebanon 24
05-10-2022 | 23:00
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اعتبر مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه يتعين على الحكام تفسير قراراتهم أمام وسائل الإعلام، على غرار المدربين، وذلك بعد اعتراضه على حكم لقاء "البارسا" مع إنتر 0-1، الثلاثاء.

وحرم ال"فار"، برشلونة من هدف سجله بيدري بسبب لمسة يد على زميله أنسو فاتي في الدقيقة 68، قبل أن يتدخل مرة ثانية لصالح إنتر، حارما النادي الكتالوني من ركلة جزاء إثر مطالبته بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس في الدقيقة "90+1".
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وقال تشافي في مؤتمر صحفي بعد المباراة التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أن الحكم يجب أن يشرح قراراته. يجب أن يأتي إلى هنا (المؤتمر الصحفي) ويشرح، لكنه ذهب إلى منزله".

وتابع "يجب أن يتحدث. سيكون هاما أن يشرح قراراته مثلنا نحن. هذا أساسي".

وأكمل تشافي "أنا غاضب.. كنت أرغب في التحدث معه (الحكم) لفهم قراراته. لا معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه هي كرة القدم".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال، برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، فيما يتصدر بايرن ميونيخ الألماني بتسع نقاط ويحتل إنتر المركز الثاني بست نقاط.
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