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رياضة

إشبيلية يقيل لوبيتيغي بعد الخسارة الكبيرة أمام دورتموند

Lebanon 24
06-10-2022 | 02:00
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أعلن نادي إشبيلية، إقالة مدربه جولين لوبيتيغي، عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند 1-4 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونشر إشبيلية على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، صورة للوبيتيغي بعد مباراة دورتموند التي أقيمت مساء الأربعاء في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بإشبيلية وكتب "شكرا لوبيتيغي".
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وأضاف: "لوبيتيغي لو يعد مدربا لنادي إشبيلية".
 
ويتداول اسم الأرجنتيني خورخي سامباولي كبديل محتمل للوبيتيغي.
 
ويحتل إشبيلية المركز الرابع الأخير في المجموعة السابعة في دوري الأبطال، برصيد نقطة واحدة، ويتخلف بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، كما يعاني النادي الأندلسي في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الـ17 بعد سلسلة من النتائج السيئة.
المصدر: روسيا اليوم
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