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رياضة

هل تعرض ميسي للإصابة أمام بنفيكا؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 05:00
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شوهد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يتحدث مع الأطباء إثر تغييره، خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان قد سجل ميسي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في مواجهة بنفيكا، التي أقيمت على ملعب "دا لوز" في العاصمة البرتغالية لشبونة، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
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وخرج ميسي من المباراة في الدقيقة 81، بعد أن طلب التغيير من جالتييه، ودخل بدلًا منه الإسباني بابلو سارابيا.

ماذا حدث؟
صحيفة "TNT Sports" الأرجنتينية أثارت مخاوف الجماهير بعد تغيير ميسي، حيث نشرت صورة لقائد "الألبيسيليستي" وهو يتحدث مع أطباء باريس سان جيرمان بعد تغييره.
 
وكتبت الصحيفة تعليقًا على الصورة عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "جالتييه أخرج ميسي، البولجا خرج في الدقيقة 80، ودخل بدلًا منه بابلو سارابيا".
 
 
وأضافت: "الملك خرج وتحدث مع الأطباء، نأمل ألا يكون هناك شيء".
 
 
 
من جانبه، خرج كريستوف جالتييه مدرب النادي الفرنسي في تصريحات فسر فيها ما حدث مع ميسي، وسبب تغييره.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات نقلتها شبكة "RMC Sport" الفرنسية: "ميسي طلب التغيير في الشوط الثاني لأنه كان متعبًا وليس بسبب الإصابة".

ومع الاطمئنان على حالة ميسي، فإن الأرجنتيني سيكون متاحًا لمواجهة يوم السبت ضد ريمس، في الجولة العاشرة من موسم 2022-23 لبطولة الدوري الفرنسي.
 
 
المصدر: جول
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