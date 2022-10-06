زوجة ليفاندوفسكي برفقة أنتونيلا.. تلميح إلى عودة ميسي لبرشلونة؟

أثارت آنا ليفاندوفسكا، زوجة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الجدل بعد نشرها صورة لها مع أنتونيلا زوجة اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي.



وكانت قد التقت آنا ليفاندوفسكا، بدانييلا سمعان زوجة سيسك فابريجاس، وأنتونيلا في فرنسا في أسبوع الموضة في باريس، واغتنمت زوجة ليفاندوفسكي الفرصة لوضع صورة تجمعهم سويًا على حسابها الشخصي على إنستغرام.

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ومن المعروف أن هناك علاقة جيدة للغاية بين زوجة ميسي أنتونيلا وزوجة سيسك فابريجاس دانييلا سمعان، ويبدو أن زوجة البولندي قد انضمت لهم الآن.

وتم نشر هذه الصورة في نفس الوقت التي تنتشر فيه الشائعات حول إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة.

وبالتالي فقد تم ربط العلاقة الجديدة بين زوجة ليفاندوفسكي وزوجة ميسي بإمكانية عودة ليونيل إلى الفريق الكتالوني بعد نهاية عقده في الصيف القادم من عام 2023.

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

في الفترة الماضية تشير التقارير إلى إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة في الموسم القادم، لكن لا يوجد أي معلومة مؤكدة حتى الآن.

حيث ينصب تركيز ميسي في الفترة المقبلة إلى محاولة الحصول على بطولة كأس العالم قطر 2022، فمن الوارد أن يكون المونديال القادم هو الأخير في مسيرته.

كما أوضحت بعض التقارير أن ليونيل لن يتخذ أي قرار يخص مسيرته في المستقبل إلا بعد انتهاء بطولة كأس العالم.