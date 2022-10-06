تصنيف "فيفا".. أيّ منتخب حلّ في المركز الأوّل؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر أيلول الماضي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



وحافظت البرازيل على صدارة التصنيف العالمي، ومن خلفها بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، فيما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس، وتأتي هولندا ثامنة ثم البرتغال والدنمارك.

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وتقدم منتخب مصر مركزا فى تصنيف الفيفا ليصل إلى المركز 39، وتحتل مصر المركز الرابع عربيا خلف المغرب وتونس والجزائر، وتتواجد في المركز السادس إفريقيا خلف السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر.



وتواصل ألمانيا تواجدها خارج الـ10 الأوائل بحلولها فى المركز الـ11.



وسجلت أذربيجان أفضل تقدم في التصنيف إذ قفزت 5 مراكز ووصلت إلى المركز 123.



أما النرويج فكانت أكثر منتخب تراجع، حيث تراجعت 6 مراكز دفعة واحدة وباتت الرقم 42 عالميا.

(روسيا اليوم)