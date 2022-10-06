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رياضة
غوارديولا يحسم الجدل بشأن وجود بند في عقد هالاند يسهل انتقاله للريال
Lebanon 24
06-10-2022
|
16:00
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نفى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، وجود شرط جزائي في عقد نجم "السيتي"، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، يسمح له بالرحيل دون الرجوع للفريق الإنجليزي.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق، أن هالاند الذي انضم لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وضع بندا في عقده يسمح له بمغادرة "السيتي" بعد عامين، ولكن مع إعطاء الأولوية لريال مدريد.
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وزعمت تلك التقارير، أن ريال مدريد سيكون بمقدوره ضم هالاند دون التحدث حتى إلى مانشستر سيتي وذلك من خلال دفعه الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي.
ولكن غوارديولا نفى هذه الإشاعات، حيث قال بعد فوز فريقه على كوبنهاغن الأربعاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بخماسية دون رد بينها ثنائية لهالاند: "هذا غير صحيح. لا يوجد لديه شرط جزائي يمكن ريال مدريد أو أي ناد من التعاقد معه".
وأكد: "المهم هو أنه تأقلم بشكل جيد للغاية، لدينا شعور بأنه سعيد هنا. سنحاول جعله وكل الذين يودون البقاء سعداء".
ويقدم هالاند البالغ عمره 22 عاما، أداء مذهلا منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 19 هدفا في أول 12 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات هذا الموسم.
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