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رياضة

إيران تلاحق لاعبها الدولي السابق بتهمة "تشجيع الاحتجاجات"

Lebanon 24
06-10-2022 | 23:00
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تلاحق السلطات القضائية الإيرانية لاعب الوسط الدولي ونادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، علي كريمي، بسبب تشجيعه حركة الاحتجاج التي تشهدها بلاده إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد اعتقالها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.
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وتشهد مدن إيرانية عدة تظاهرات منذ وفاة الإيرانية الكردية، أميني البالغة 22 عاما، في 16 أيلول الماضي، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية إن "علي كريمي، أحد قادة أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد، ملاحق من قبل السلطات القضائية لأنه رفع صوت العدو وشجعه".

ومنذ وفاة أميني، نشر كريمي على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف مؤيدة للاحتجاجات في بلاده وانتقد بشدة وفاة الشابة، مشيرا بأن "لا شيء يستطيع أن يمحو هذا العار".

وكانت صحيفة "كيهان" المحافظة جدا اتهمت كريمي الذي يتابعه أكثر من 13 مليون شخص في "إنستغرام" بأنه "قاد أعمال الشغب" وقام "بصب الزيت على النار خلال أعمال الشغب" ما أدى ذلك إلى "مقتل واستشهاد الشباب".

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