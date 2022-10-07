خبر حزين لعشاق كرة القدم.. ميسي يعلن ظهوره الأخير

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أعلن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي موعد ظهوره الأخير في بطولات كأس العالم.وخلال مقابلة مع شبكة "ستار بلس" الأرجنتينية، أكد ميسي أن بطولة كأس العالم في قطر 2022 ستشهد آخر ظهور له في مسابقات كأس العالم، قائلاً: "تم اتخاذ القرار بالفعل".تجدر الإشارة إلى أن ميسي سيخوض مونديال 2022 وهو في طريقه إلى إتمام عامه الـ36، ما يعني أن بطولة كأس العالم 2026 ستأتي وقت أن يكون ميسي في عامه الـ40.من هنا، يري قائد منتحب الأرجنتين أن فرصته في المشاركة في بطولة 2026 ستكون صعبة بسبب تقدمه في العمر، وعدم قدرته على الظهور بلياقته المعهودة، لذلك فضل أن تكون بطولة 2022 هي عرضه الأخير في مسابقات كأس العالم، تمهيدا لاعتزاله في الأعوام القليلة القادمة.وفي حديثه مع "ستار بلس"، وجه ليونيل ميسي تحذيرا إلى منتخب بلاده في المونديال المقبل، رافضا اعتبار المهمة سهلة في مرحلة المجموعات.وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "يجب أن نفوز بالمباراة الأولى، في المونديال السابق اعتقدنا أن الأمور ستكون سهلة وأن الصدارة مضمونة في المجموعة، ولكن هذا لم يحدث".وتابع ميسي: "هناك قلق بالتأكيد قبل كأس العالم، لأنه الأخير بالنسبة لي، لا يمكنني الانتظار، لدينا فريق قوي ورائع، لكن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لا أعرف إذا كنا بين أفضل المرشحين، لكن الأرجنتين دائما مرشحة للفوز باللقب بسبب تاريخها الكبير".وأنهى ميسي: "كنا نستحق الفوز بكأس العالم 2014، كان لدينا مجموعة مذهلة من اللاعبين، لم يوقفنا شيء حتى المباراة النهائية، وفي 2018 واجهنا صعوبة في التأهل من التصفيات ثم حدثت فوضى وتغييرات كثيرة للمدربين واللاعبين، وأنهينا البطولة بشكل سيئ، لو كنا فزنا بالمباراة الأولى كانت الأمور ستختلف، لذلك من المهم أن نفوز بالمباراة الأولى في قطر".