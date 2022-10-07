حارس مرمى كوبنهاغن يشيد بأداء هالاند: "ليس إنساناً"

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أبدى حارس مرمى فريق كوبنهاغن الدنماركي لكرة القدم، كاميل غابارا، ذهوله أمام أداء مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، إيرلينغ هالاند، خلال المباراة التي جرت مؤخرا، وانتهت بفوز السيتي بخماسية نظيفة، سجل اللاعب النرويجي اثنتين منها.وساعد هالاند، بأدائه المذهل، فريق مانشستر سيتي على الفوز بقوة في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، وسط إعجاب واسع بما قدمه.وكشف لاعب مانشستر سيتي، جاك غريليش، في تصريح صحفي، أن ما قام به هالاند البالغ 22 عاما " أمرٌ لا يصدق بكل أمانة"، و"أنا لم أر شيئا من ذلك القبيل طيلة حياتي، فخلال الهدفين الأول والثاني، كنت أضحك فقط، لأنه كان دائما هناك".ولم يكتف الحارس بهذا بل أضاف أن حارس كوبنهاغن قال له عقب المباراة، إن هالاند "ليس إنسانا".