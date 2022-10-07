Advertisement

رياضة

لماذا استبعدت رحاب جمعة من منتخب سيدات مصر لكرة اليد؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-997919-638007231100280988.jpg
Doc-P-997919-638007231100280988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبرت لاعبة نادي باليتي بيسانكون الفرنسي لكرة اليد رحاب جمعة عن غضبها لاستبعادها من قائمة منتخب سيدات مصر لكرة اليد.

وكتبت رحاب عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن اتحاد اليد يقضي على حلمها بشرف تمثيل منتخب مصر فقالت: "10 سنين من الكفاح والصبر والمعافرة في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر، أناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبمجرد الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات، طب ليه؟ ولصالح مين؟".
Advertisement

وتستعد سيدات مصر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد المقرر إقامتها في السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 تشرين الثاني المقبل.

 وأكملت: "منذ الإعلان عن تشكيل منتخب للسيدات انتظرت أسابيع حتى يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد كرة اليد وأرسلت للمدير الفني الكابتن رامي عبد اللطيف، مدربي السابق في الأهلي وتمنيت له التوفيق ولكنه تجاهل الرد، في الوقت الذي يتوقف فيه الدوري في فرنسا خلال بطولة الأمم الإفريقية، وكذلك الأمم الأوروبية، وبالتالي ليس لدي أي التزام مع فريقي ومستعدة لنيل شرف تمثيل منتخب مصر".

من جهته، علق أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، على سبب استبعاد رحاب جمعة، مؤكدا أن الأمر فني، ولا علاقة له بأي سبب آخر.

 وأكمل صلاح في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية: "عدد من لاعبي منتخب الرجال المحترفين يتم استبعادهم ولا يتحدثون أو يشنون هجوما على الاتحاد".

وأضاف عضو اتحاد اليد: "نعلم مستوى رحاب جيدا، وتم الاستقرار على عدم ضمها، والأمر انتهى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:32 | 2022-10-07
05:00 | 2022-10-07
02:00 | 2022-10-07
23:00 | 2022-10-06
16:00 | 2022-10-06
14:00 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website