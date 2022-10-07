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رياضة
لماذا استبعدت رحاب جمعة من منتخب سيدات مصر لكرة اليد؟
Lebanon 24
07-10-2022
|
08:00
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عبرت لاعبة نادي باليتي بيسانكون الفرنسي لكرة اليد رحاب جمعة عن غضبها لاستبعادها من قائمة منتخب سيدات مصر لكرة اليد.
وكتبت رحاب عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن اتحاد اليد يقضي على حلمها بشرف تمثيل منتخب مصر فقالت: "10 سنين من الكفاح والصبر والمعافرة في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر، أناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبمجرد الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات، طب ليه؟ ولصالح مين؟".
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وتستعد سيدات مصر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد المقرر إقامتها في السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 تشرين الثاني المقبل.
وأكملت: "منذ الإعلان عن تشكيل منتخب للسيدات انتظرت أسابيع حتى يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد كرة اليد وأرسلت للمدير الفني الكابتن رامي عبد اللطيف، مدربي السابق في الأهلي وتمنيت له التوفيق ولكنه تجاهل الرد، في الوقت الذي يتوقف فيه الدوري في فرنسا خلال بطولة الأمم الإفريقية، وكذلك الأمم الأوروبية، وبالتالي ليس لدي أي التزام مع فريقي ومستعدة لنيل شرف تمثيل منتخب مصر".
من جهته، علق أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، على سبب استبعاد رحاب جمعة، مؤكدا أن الأمر فني، ولا علاقة له بأي سبب آخر.
وأكمل صلاح في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية: "عدد من لاعبي منتخب الرجال المحترفين يتم استبعادهم ولا يتحدثون أو يشنون هجوما على الاتحاد".
وأضاف عضو اتحاد اليد: "نعلم مستوى رحاب جيدا، وتم الاستقرار على عدم ضمها، والأمر انتهى".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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