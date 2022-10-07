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رياضة

أهداف هالاند تُكبّد "مانشستر سيتي" مبالغ خيالية

Lebanon 24
07-10-2022 | 14:00
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مفاجأة بشأن الأموال التي من المقرر أن يتقاضاها النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عقب تألقه مع فريقه الجديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عقد هالاند مع السيتي يضمن له الحصول على راتب قياسي، بناء على الحوافز الإضافية.
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وحقق المهاجم البالغ 22 عاما انطلاقة استثنائية مع "السيتزن" في موسمه الأول وأبدى تأقلما سريعا مع أجواء الدوري الإنجليزي الذي يعتبر أقوى دوري في العالم، حيث سجل 19 هدفا خلال 12 مباراة فقط.

وأضاف التقرير أن تألق هالاند، وكثرة أهدافه، سيجعل راتبه يصل لـ850 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أكثر من ضعف ما يتقاضاه أي لاعب بالدوري الإنجليزي.

وبذلك، فإن هالاند قد يجني في عامه الأول مع حامل لقب البريميرليغ حوالي 45 مليون جنيه إسترليني.


(روسيا اليوم)
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