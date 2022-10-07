بيان قطري ينفي "قائمة الممنوعات" في كأس العالم 2022... ماذا جاء فيه؟

أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، بيانا رسميا، نفت فيه ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاذير حضور كأس العالم 2022.



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وأشار البيان إلى أن أي شيء يتم نشره سيكون من خلال الجهات الرسمية المنظمة للمونديال وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وأكد اللجنة في بيانها أن المنشور المتداول الذي جاء تحت عنوان "قطر ترحب بكم" لم يصدر عن أي جهة رسمية، كما أنه يتضمن معلومات غير دقيقة.وأشار البيان إلى أن أي شيء يتم نشره سيكون من خلال الجهات الرسمية المنظمة للمونديال وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وأوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين.

وشدد البيان على أن قطر أوضحت منذ البداية ترحيبها بالجميع للاستمتاع بنسخة استثنائية من كأس العالم وأنها دولة تتسامح مع الجميع ومنفتحة على العالم.



وكان المنشور الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حمل توجيهات للجمهور الحاضر للمونديال بالامتناع عن عدة أمور أبرزها شرب الكحول واللبس المبتذل والألفاظ الخادشة وتصوير الناس من دون إذنهم.

(سبوتنيك)