لاعب يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة.. من هو؟

أعلن نادي ولفرهامبتون أن جناحه البرتغالي الدولي بيدرو نيتو سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بسبب خضوعه لعملية جراحية لإصلاح إصابة في الكاحل.



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وأضاف البيان: "بعد مزيد من التقييم ورأي الجهاز الطبي بالنادي هذا الأسبوع، من المقرر أن يخضع نيتو لعملية جراحية، وهذا يعني، للأسف، أنه لن يكون لائقا لخوض مباريات كأس العالم المقبل". وكشف نادي وولفرهامبتون في بيانه عن تفاصيل إصابة نجمه وقال: "تعرض بيدرو لإصابة في الكاحل أمام وست هام يوم السبت حيث تسببت في ضرر بالأربطة الجانبية".وأضاف البيان: "بعد مزيد من التقييم ورأي الجهاز الطبي بالنادي هذا الأسبوع، من المقرر أن يخضع نيتو لعملية جراحية، وهذا يعني، للأسف، أنه لن يكون لائقا لخوض مباريات كأس العالم المقبل".



ولم يكشف وولفرهامبتون عن مدة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي قد تبعده لعدة أشهر عن المستطيل الأخضر.