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رياضة

بايرن ميونخ يعلن غياب نجمه عن مواجهة دورتموند

Lebanon 24
07-10-2022 | 16:00
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أعلن جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ، أن نجمه توماس مولر الذي عاني مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا، سيغيب عن لقاء بوروسيا دورتموند في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة غدا السبت "لا يزال توماس يعاني من بعض أعراض البرد، ولذلك لن يلعب"، رغم أن عينته جاءت سلبية بعدما خضع لاختبار كورونا.
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وجاءت عينة لاعب الوسط يوزوا كيميش سلبية أيضا، لكن ناغلسمان أكد أنه سينتظر ويراقب موقفه بعد التدريب، ومن ثم سيقرر موقفه من السفر مع الفريق لخوض مواجهة دورتموند.

وأضاف ناغلسمان أن الجناح كينغسلي كومان، الذي غاب عن الفريق البافاري منذ الشهر الماضي بسبب تمزق عضلي، اجتاز كافة اختبارات اللياقة، لكنه لن يكون خيارا أساسيا في تشكيلة الفريق ضد دورتموند.

ونوه "لكن يمكنه المشاركة كبديل، سيكون جاهزا للمشاركة لمدة 30 أو 40 دقيقة".

ويتساوى البايرن ودورتموند في عدد النقاط في الدوري الألماني برصيد 15 نقطة لكل منهما ويحتلان المركزين الثالث والرابع تواليا.
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