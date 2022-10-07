Advertisement

رياضة

بعد إصابته... متى يعود ميسي إلى الملاعب؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-998145-638007659797478929.png
Doc-P-998145-638007659797478929.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيابه عن مباراة الفريق ضد مضيفه ريمس، المقررة اليوم السبت لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي.

وخرج ميسي قبل 10 دقائق من نهاية مباراة سان جيرمان وبنفيكا (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، بعد شعوره ببعض الانزعاجات على مستوى الساق.
Advertisement

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريمس، إن ميسي سيغيب عن مباراة الغد بسبب إصابة في ربلة الساق.
 
وأكد غالتييه أن ميسي سيعود إلى التدريبات الأحد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-10-08
16:00 | 2022-10-07
14:00 | 2022-10-07
11:00 | 2022-10-07
08:32 | 2022-10-07
08:00 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website