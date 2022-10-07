بعد إصابته... متى يعود ميسي إلى الملاعب؟

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أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيابه عن مباراة الفريق ضد مضيفه ريمس، المقررة اليوم السبت لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي.وخرج ميسي قبل 10 دقائق من نهاية مباراة سان جيرمان وبنفيكا (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، بعد شعوره ببعض الانزعاجات على مستوى الساق.وقال غالتييه في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريمس، إن ميسي سيغيب عن مباراة الغد بسبب إصابة في ربلة الساق.