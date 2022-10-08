28
o
بيروت
27
o
طرابلس
17
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مبابي يتفوق على ميسي ورونالدو من حيث الدخل!
Lebanon 24
08-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي أعلى لاعب كرة قدم دخلاً في العالم، وفقاً لمجلة فوربس وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها لاعب غير ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو القائمة خلال 8 سنوات.
وتشير التقديرات إلى أن دخل مبابي (23 عاما) سيبلغ 128 مليون دولار لموسم 2022-2023 قبل احتساب رسوم الوكلاء، وهو رقم قياسي في تصنيفات فوربس السنوية، حيث احتل زميله في فريق باريس سان جرمان المركز الثاني بدخل بلغ 120 مليون دولار، فيما جاء رونالدو لاعب مانشستر يونايتد (100 مليون دولار) في المركز الثالث.
Advertisement
واختتم نيمار لاعب باريس سان جرمان (87 مليون دولار) ومحمد صلاح مهاجم ليفربول (53 مليون دولار) المراكز الخمسة الأولى.
وبدأ إرلينغ هالاند، الذي استهل مسيرته مع مانشستر سيتي بشكل قوي بعد انضمامه للنادي قادما من بروسيا دورتموند في نهاية الموسم، أول ظهور له في المراكز العشرة الأولى بأرباح بلغت 39 مليون دولار.
وقال تقرير فوربس إن صعود الفرنسي مبابي والنرويجي هالاند، وهما اللاعبان الوحيدان تحت سن الثلاثين في القائمة، يشير إلى تحول في اتجاه الرياضة العالمية، حيث يقترب ميسي ورونالدو من نهاية مسيرتهما الرائعة.
وفي المجمل، من المتوقع أن يجمع اللاعبون العشرة الأعلى دخلا قياسيا بقيمة 652 مليون دولار هذا الموسم، بزيادة 11 بالمئة عن 585 مليون دولار في العام الماضي.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
Lebanon 24
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
09:48 | 2022-10-07
07/10/2022 09:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلق النار على إخوته... إليكم ما جرى في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
أطلق النار على إخوته... إليكم ما جرى في الضاحية الجنوبية
09:36 | 2022-10-07
07/10/2022 09:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-10-07
07/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-07
07/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القيصر" يشعل أزمة بين روسيا وفرنسا... لماذا يُثير رعب موسكو؟
Lebanon 24
"القيصر" يشعل أزمة بين روسيا وفرنسا... لماذا يُثير رعب موسكو؟
14:00 | 2022-10-07
07/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-10-08
إليكم جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى
02:00 | 2022-10-08
حلول مؤلمة لأزمة برشلونة المالية...
23:00 | 2022-10-07
بعد إصابته... متى يعود ميسي إلى الملاعب؟
16:00 | 2022-10-07
بايرن ميونخ يعلن غياب نجمه عن مواجهة دورتموند
14:00 | 2022-10-07
أهداف هالاند تُكبّد "مانشستر سيتي" مبالغ خيالية
11:00 | 2022-10-07
بيان قطري ينفي "قائمة الممنوعات" في كأس العالم 2022... ماذا جاء فيه؟
فيديو
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:56 | 2022-10-07
08/10/2022 15:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
08/10/2022 15:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
08/10/2022 15:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact