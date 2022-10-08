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رياضة

مبابي يتفوق على ميسي ورونالدو من حيث الدخل!

Lebanon 24
08-10-2022 | 05:00
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بات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي أعلى لاعب كرة قدم دخلاً في العالم، وفقاً لمجلة فوربس وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها لاعب غير ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو القائمة خلال 8 سنوات.

وتشير التقديرات إلى أن دخل مبابي (23 عاما) سيبلغ 128 مليون دولار لموسم 2022-2023 قبل احتساب رسوم الوكلاء، وهو رقم قياسي في تصنيفات فوربس السنوية، حيث احتل زميله في فريق باريس سان جرمان المركز الثاني بدخل بلغ 120 مليون دولار، فيما جاء رونالدو لاعب مانشستر يونايتد (100 مليون دولار) في المركز الثالث.
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واختتم نيمار لاعب باريس سان جرمان (87 مليون دولار) ومحمد صلاح مهاجم ليفربول (53 مليون دولار) المراكز الخمسة الأولى.

وبدأ إرلينغ هالاند، الذي استهل مسيرته مع مانشستر سيتي بشكل قوي بعد انضمامه للنادي قادما من بروسيا دورتموند في نهاية الموسم، أول ظهور له في المراكز العشرة الأولى بأرباح بلغت 39 مليون دولار.

وقال تقرير فوربس إن صعود الفرنسي مبابي والنرويجي هالاند، وهما اللاعبان الوحيدان تحت سن الثلاثين في القائمة، يشير إلى تحول في اتجاه الرياضة العالمية، حيث يقترب ميسي ورونالدو من نهاية مسيرتهما الرائعة.

وفي المجمل، من المتوقع أن يجمع اللاعبون العشرة الأعلى دخلا قياسيا بقيمة 652 مليون دولار هذا الموسم، بزيادة 11 بالمئة عن 585 مليون دولار في العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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