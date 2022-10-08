عريضة لطرد إرلينغ هالاند من البريميرليغ.. والسبب؟

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بات اللاعب النرويجي نجم مانسشتر سيتي إرلينغ هالاند المنافي في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن، حيث احتاج إلى 8 مباريات فقط ليحطم بعض الأرقام القياسية في عالم كرة القدم والبريميرليغ، وهو يبدو جاهزا لتحطيم المزيد.ويهيمن هالاند حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق لا بأس به، بعد مرور 8 جولات فقط من بطولة البريميرليغ، حيث سجل حتى الآن 14 هدفا خلال 8 مباريات، من بينها 3 ثلاثيات "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعب "الاتحاد".وجاءت ثلاثيات هالاند أمام كل من كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد وهو رقم قياسي في الدوري الإنكليزي الممتاز.ويتفوق هالاند على الهداف الإنجليزي ونجم توتنهام هوتسبر هاري كين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 أهداف.لكن البداية النرويجية القاتلة انتقلت أيضا إلى دوري أبطال أوروبا حيث احتل المركز الأول في تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات.وفي أول 22 مباراة له في المسابقة القارية، سجل هالاند 28 هدفا، وهو أسرع هداف يصل إلى هذا الرقم.