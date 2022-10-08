إليكم جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى

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سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:الدوري الإنجليزيبورنموث # ليستر سيتي - الساعة 14:00تشيلسي # ولفرهامبتون – الساعة 14:00مانشستر سيتي # ساوثهامبتون – الساعة 14:00نيوكاسل يونايتد # برينتفورد – الساعة 14:00برايتون # توتنهام هوتسبير – الساعة 16:30الدوري الإسبانيأتلتيكو مدريد # جيرونا – الساعة 14:15إشبيلية # أتلتيك بيلباو – الساعة 16:30خيتافي # ريال مدريد – الساعة 19:00الدوري الإيطاليساسولو # انتر ميلان - الساعة 13:00ميلان # يوفنتوس - الساعة 16:00الدوري الألمانيبوروسيا دورتموند # بايرن ميونخ - الساعة 16:30الدوري الفرنسيستاد ريمس # باريس سان جيرمان - الساعة 19:00.