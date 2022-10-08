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رياضة

إليكم جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى

Lebanon 24
08-10-2022 | 08:00
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سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:

الدوري الإنجليزي

بورنموث # ليستر سيتي - الساعة 14:00
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تشيلسي # ولفرهامبتون – الساعة 14:00

مانشستر سيتي # ساوثهامبتون – الساعة 14:00

نيوكاسل يونايتد # برينتفورد – الساعة 14:00

برايتون # توتنهام هوتسبير – الساعة 16:30

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد # جيرونا – الساعة 14:15

إشبيلية # أتلتيك بيلباو – الساعة 16:30

خيتافي # ريال مدريد – الساعة 19:00

الدوري الإيطالي

ساسولو # انتر ميلان - الساعة 13:00

ميلان # يوفنتوس - الساعة 16:00

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # بايرن ميونخ - الساعة 16:30

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس # باريس سان جيرمان - الساعة 19:00.
 
(روسيا اليوم) 
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