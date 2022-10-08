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رياضة

كلوب يعلق على مستوى محمد صلاح.. وتغيير مركزه

Lebanon 24
08-10-2022 | 14:00
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علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على الحديث عن هبوط مستوى الدولي المصري محمد صلاح مع "الريدز" هذا الموسم بسبب تغيير مركزه ليكون على الجناح بشكل أكبر من دخوله لعمق الملعب.

وعن حقيقة تغيير مركز صلاح، قال كلوب لشبكة "سوني سبورتس" قبل مواجهة فريقه وأرسنال المقررة الأحد في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "مركز صلاح لم يتغير ولم أطلب منه أشياء مختلفة عن المواسم الماضية، الأمر يتعلق فقط بعدم ظهور الفريق في أفضل مستوياته".
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وأضاف: "نحن لا نقدم أفضل ما لدينا وهناك بعض لحظات الجمود في مستوانا، وهو ما يتسبب في ذهابنا إلى الأطراف في العديد من الأوقات التي نحتاج فيها للقيام بذلك".

وأكمل المدرب الألماني: "بالطبع نحن بحاجة لصلاح في مثل هذه المواقف، ولكننا نحتاجه أيضا في العمق لتشكيل خطورة على مرمى الخصم، لذلك الملاحظة ليست خاطئة لكننا نعمل على زيادة المرونة بالفريق".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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