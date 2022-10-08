"بيروت فيرست كلوب" يغلب "الجهراء" في بطولة النوادي العربية لكرة السلة

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حقق نادي "بيروت فيرست كلوب"، بطل لبنان في كرة السلة، فوزه الثالث توالياً في بطولة النوادي العربية الـ34 التي تستضيفها الكويت، منهياً الدور الاول بالعلامة الكاملة، بتغلبه على الجهراء الكويتي 88 - 84.وضمّ الجهراء وائل عرقجي والتونسي صالح الماجري، وكان أفضل مسجل لبيروت ايلي رستم 22 نقطة.وتصدر بيروت الترتيب النهائي لمجموعته، ويلتقي في دور الـ16 فريق السد القطري.