ميسي يغيب عن لقاء سان جيرمان أمام ريمس للإصابة

Advertisement

قال كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، إن نجم فريقه الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي سيغيب عن المباراة المقبلة لفريقه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، السبت، في مواجهة ستاد ريمس بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).وأضاف جالتييه في مؤتمر صحافي: "ميسي طلب استبداله (في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الأربعاء الماضي)، لديه مشكلة طفيفة في ربلة الساق لكنه سيعود للتدريب الأحد".وهناك إصابات أخرى في صفوف النادي الباريسي، إذ يغيب عن صفوفه المدافع نونو منديز لمدة 3 أسابيع بسبب إصابة في العضلات، بينما يعاني كيليان مبابي من عدوى في الحلق.وقال جالتييه إنه يتوقع انضمام مبابي لاعب منتخب فرنسا للتشكيلة والسفر مع الفريق رغم أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء ليحصل الشاب هوجو إيكيتيكو (20 عاماً) على فرصة ثانية للمشاركة أساسياً من البداية.وينفرد سان جيرمان، الذي لم يخسر حتى الآن بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، متقدماً بنقطتين على أولمبييك مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي سيستضيف الفريق متذيل الترتيب أجاكسيو السبت.لا تغيير في الدفاعورداً على سؤال عن إمكانية لجوئه لاستراتيجية دفاعية جديدة بالاعتماد على 4 مدافعين بدلاً من خط الدفاع الثلاثي الذي يلعب به حالياً، أوضح جالتييه أنه سيلتزم بالنظام الدفاعي الحالي لفريقه دون أي تغيير رغم غياب منديز وبريسنل كيمبيمبي الغائب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.وقال المدرب: "لن أغير النظام (الدفاعي) الحالي، خاصة أنه ليس أمامنا الكثير من الوقت للعمل بعد عودتنا من لشبونة".وبعد توجيه انتقادات إلى الفريق بدعوى المبالغة في استخدام الطائرات في السفر، قال جالتييه إن فريقه سيسافر بالحافلة إلى ريمس التي تبعد 150 كيلومتراً عن العاصمة الفرنسية باريس لخوض المباراة.