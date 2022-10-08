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رياضة
الدوري الأوروبي.. أرسنال يحقق فوزاً سهلاً وروما يخسر على ملعبه
Lebanon 24
08-10-2022
|
23:00
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تغلب أرسنال 3-0 على ضيفه بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي ليبتعد في صدارة المجموعة الأولى.
وسيطر أرسنال على الشوط الأول في ملعب الإمارات، ما دفع بطل النرويج للدفاع، وأجبره على ارتكاب الأخطاء.
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وسجل متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز الهدف الأول في الدقيقة 23 عندما ارتدت تسديدة كيران تيرني من الجهة اليسرى من القائم لمنطقة الجزاء ليتابعها إيدي نكيتياه في المرمى.
وضاعف أرسنال تقدمه بعد خمس دقائق عندما حول روب هولدينج بهدوء تمريرة عرضية من فابيو فييرا بضربة رأس إلى الشباك.
ودخل جليمت أجواء المباراة في الشوط الثاني وصنع عدة فرص، حيث أطلق أمال بليجرينو تسديدة منخفضة تصدى لها الحارس مات تورنر بشكل رائع في الدقيقة 57.
وحسم فييرا فوز أرسنال قبل النهاية بست دقائق بعدما تجاوز جابرييل جيسوس مدافعين اثنين من جليمت.
وفي مباريات أخرى، فاز ريال بيتيس 2-1 على روما خارج أرضه بفضل هدف لويز هنريكي قبل النهاية بدقيقتين، ليحقق انتصاره الثالث من ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة.
وافتتح باولو ديبالا التسجيل لروما بعد 34 دقيقة، قبل أن يدرك رودريجيز التعادل لبيتيس في الدقيقة 40، ثم أهدى هنريكي الانتصار للفريق الإسباني في الدقيقة 88.
وشهدت المباراة طرد لاعب روما نيكولو زانيولو في الوقت بدل الضائع، ليتجمد رصيد روما عند 3 نقاط في المركز الثالث.
وسجل ميشي باتشواي هدفاً في فوز فنربهشه على أيك لارنكا في المجموعة الثانية، حيث افتتح المهاجم البلجيكي التسجيل في الدقيقة 26، بينما خسر دينامو كييف 2-1 على ملعب ستاد رين ليظل بدون نقاط بعد ثلاث مباريات.
وسجل جوستاف نيلسون لاعب يونيون سان جيلواز هدفين في الدقيقتين 86 و94، حيث عاد الفريق البلجيكي للمباراة ليتغلب على براجا البرتغالي 2-1 خارج أرضه في المجموعة الرابعة.
وتعادل فينوورد 2-2 مع ميتيالاند بعدما انتفض الفريق الدنماركي ليحول تأخره 2-0 ليدرك التعادل بالمجموعة السادسة.
وفي المجموعة السابعة، انتزع المتصدر فرايبورج الفوز 2-0 على ضيفه نانت بفضل هدفي دانييل-كوفي كيري وفينشنزو جريفو، بينما فاز كاراباخ بطل أذربيجان على أولمبياكوس 3-0 خارج أرضه.
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