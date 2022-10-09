Advertisement

رياضة

اليمن يعتذر عن عدم المشاركة بغرب آسيا تحت 23 عاماً

Lebanon 24
09-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-998512-638008975986395948.jpg
Doc-P-998512-638008975986395948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتخذ الاتحاد اليمني لكرة القدم قراراً جديداً بشأن المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً.
وعلم موقع "كووورة" من مصدر مسؤول، أن "الاتحاد اليمني تقدم باعتذار رسمي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يعتذر فيه عن عدم قدرته على المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، التي تستضيفها السعودية مطلع تشرين الثاني 2022".
Advertisement
وبحسب المصدر، "وجد الاتحاد صعوبة في استدعاء وتجهيز المنتخب للمشاركة خلال شهر تقريبا، خصوصا أن لا مسابقات محلية ولا جهاز فني معين لتجهيز المنتخب من أجل تسجيل حضور مؤثر".
وضمت قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا: السعودية صاحبة الضيافة، البحرين، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، اليمن.
وسيغير اعتذار اليمن من شكل القرعة المقرر سحبها يوم 20 تشرين الأول الجاري في الأردن، حيث كان من المقرر توزيع المنتخبات التسعة على ثلاث مجموعات
المصدر: كووورة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-10-09
10:45 | 2022-10-09
08:40 | 2022-10-09
08:00 | 2022-10-09
05:00 | 2022-10-09
02:30 | 2022-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website