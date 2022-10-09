بدر هاري يعلن اعتزاله "الكيك بوكسينغ" بعد خسارته أمام أوفريم

أعلن المقاتل المغربي بدر هاري، اعتزاله "الكيك بوكسينغ" بصفة نهائية بعد هزيمته قبل لحظات أمام الهولندي أليستر أوفريم، خلال الأمسية COLLISION4، التي تنظمها "غلوري" لـ"الكيك بوكسينغ"، بمدينة أرنهيم الهولندية.

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وقرر بدر هاري البالغ من العمر 37 سنة اعتزاله اللعب، بعدما فشل في تحقيق الانتصار الذي غاب عنه منذ سنة 2015، علما أنه لم يحقق أي انتصار منذ التحاقه بمنظمة "غلوري كيك بوكسينغ".

وقال المقاتل المغربي الذي أعلن مباشرة اعتزاله بشكل رسمي بعد هزيمته: "كنت أفكر في الاعتزال منذ فترة".

وأضاف هاري الذي فشل في تحقيق انتصاره الأول منذ 7 سنوات، تلقى خلالها العديد من الهزائم المتتالية: "لقد واجهت أفضل المقاتلين وليس لدي الكثير لأثبته".

وحقق بدر هاري بطل العالم لمرتين، الانتصار في 106 مباراة في مسيرته الاحترافية، 92 منها بالضربة القاضية، مقابل 17 هزيمة، ونزالين دون نتيجة.

وولد بدر هاري في 8 دجنبر 1984 في أمستردام، وهو مقاتل محترف مغربي هولندي، متخصص في رياضة "كيك بوكسينغ" القتالية نوع "الكي-وان".

وترعرع هاري في هولندا، واختار القتال تحت راية أصوله المغربية، علما أنه حاز على لقب بطل العالم في الكي-وان للوزن الثقيل (2007 – 2008)، وبطل العالم للوزن الثقيل في بطولة شوتايم (2009 – 2010) ثم وصيفا لنهائي جائزة كيه-1 العالمية الكبرى (2009 – 2008).

جدير بالذكر أن بدر هاري واجه أليستر في مناسبتين سابقتين، حيث حسم أوفريم النزال الأول لصالحه في عام 2008 بالضربة القاضية، ثم استطاع النجم المغربي الثأر من خصمه الهولندي في النزال الثاني، وأسقطه هو الآخر بالضربة القاضية سنة 2009.