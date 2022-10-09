5 ملاحظات هامّة قبل قمّة "البريميرليغ" بين أرسنال وليفربول

يستقبل أرسنال ضيفه ليفربول اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 على أرضية ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن، بإدارة تحكيمية من الإنجليزي مايكل أوليفر.

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ويدخل أرسنال اللقاء بقيادة مدربه الإسباني الشاب مايكل أرتيتا بهدف استعادة صدارة البريميرليغ من -حامل اللقب- مانشستر سيتي الذي فاز السبت أمام ساوثهامبتون حيث وصل رصيده إلى 23 نقطة، مقابل 21 نقطة لأرسنال.



وقدم موقع "winwin" قبل القمّة النارية المنتظرة، 5 ملاحظات ومفارقات تاريخية هامة.



صفر أهداف لأرسنال في آخر 5 مباريات

فشل أرسنال في التسجيل ضد ليفربول في آخر 5 مواجهات بينهما في كل المسابقات، لكن المشاهد للبلجيكي لياندرو تروسارد وهو يسجل هاتريك ضد ليفربول الأسبوع الماضي في التعادل 3-3 أمام برايتون، سيدرك أن أرسنال ربما ينهي الصيام التهديفي أمام "الريدز" بكل سهولة.

المباريات الـ5 جاءت نتائجها كالتالي:



ليفربول 2-0 أرسنال (الدوري الإنجليزي 2021-2022)

ليفربول 2-0 أرسنال (كأس الرابطة الإنجليزية 2021-2022)

ليفربول 0-0 أرسنال (كأس الرابطة الإنجليزية 2021-2022)

ليفربول 4-0 أرسنال (الدوري الإنجليزي 2020-2021)

ليفربول 3-0 أرسنال (الدوري الإنجليزي 2020-2021)

أول فوز لليفربول في "البريميرليغ" منذ شهرين

يعود آخر انتصار حققه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي إلى تاريخ 31 آب أمام نيوكاسل يونايتد 2-1 في الجولة الخامسة، بعد ذلك التاريخ تعادل "الريدز" مرتين أمام إيفرتون (0-0) وبرايتون (3-3) فيما تم تأجيل مباراتيه أمام وولفرهامبتون وتشيلسي بسبب وفاة الملكة إليزابيث. سيبحث ليفربول ضد أرسنال عن أول فوز بالبريميرليغ منذ شهرين.



هل ينهي محمد صلاح العقم التهديفي؟

لأول مرة في مسيرة المصري محمد صلاح مع ليفربول لا يتجاوز حاجز الهدفين بعد مرور 10 جولات من الدوري الإنجليزي، إذ جاءت سجلاته التهديفية بالموسم الحالي 2022-2023 ضعيفة للغاية بتسجيله هدفين فقط، وفي حالة عجزه عن التهديف أمام أرسنال سيحقق أسوأ انطلاقة على الإطلاق في مسيرته مع النادي الأحمر منذ 6 سنوات.



8 لاعبين بطاقة كاملة في أرسنال

أراح المدرب أرتيتا 8 لاعبين من أرسنال في مباراة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي أمام بودو غليمت التي انتهت بفوز "الغانرز" 3-0، على نقيض ليفربول الذي يعاني من إصابات متتالية وأشرك قوامه الأساسي بالكامل أمام غلاسكو رينغرز الاسكتلندي يوم الثلاثاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول، في دوري أبطال أوروبا عندما انتصر 2-0 بملعب "أنفيلد".



وسيدخل 8 لاعبين من أرسنال مباراة ليفربول بطاقة كاملة ولياقة شبه مكتملة وهم: آرون رامسدال وبن وايت وويليام صليبا وألكسندر زينشينكو وتوماس بارتي وبوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وجابرييل جيسوس، وجميعهم أساسيون.



هل يضحي كلوب بلاعب وسط من جديد؟

في مباراة غلاسكو رينجرز تخلى المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب، عن الرسم التكتيكي المعتاد (4-3-3) بوجود ثلاثي وسط وأمامهم ثلاثي هجومي، واستعان بخطة (4-2-4) بوجود ثنائي فقط في الوسط مع زيادة الهجوم إلى 4 لاعبين.



ومع أهمية المباراة أمام أرسنال وحاجة ليفربول إلى الفوز بأي طريقة، ربما يستعين المدرب كلوب من جديد بالرسم (4-2-4) ونرى مباراة هجومية مفتوحة الخطوط من الفريقين.

المصدر: win win