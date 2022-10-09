الرقيب عواضة يفوز بسباق نصف ماراتون بطولة لبنان

أعلن الجيش عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم ان "عناصر فريق ألعاب القوى من المركز العالي للرياضة العسكرية في الجيش اللبناني شاركت في بطولة لبنان لسباق نصف ماراتون الذي نظمه الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، على ملعب فؤاد شهاب- جونيه. وأحرز كل من الرقيب أول بلال عواضة المركز الأول بتوقيت 1س 12د والرقيب زاهر زين الدين المركز الثالث".

Advertisement