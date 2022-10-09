الرقيب عواضة يفوز بسباق نصف ماراتون بطولة لبنان

شارك عناصر فريق ألعاب القوى من المركز العالي للرياضة العسكرية في #الجيش_اللبناني في بطولة لبنان لسباق نصف ماراتون الذي نظمه الاتحاد اللبناني لألعاب القوى في ملعب فؤاد شهاب- جونيه. أحرز كل من الرقيب أول بلال عواضة المركز الأول والرقيب زاهر زين الدين المركز الثالث.#LebaneseArmy pic.twitter.com/9rSMUKs9dj
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 9, 2022
شارك عناصر فريق ألعاب القوى من المركز العالي للرياضة العسكرية في #الجيش_اللبناني في بطولة لبنان لسباق نصف ماراتون الذي نظمه الاتحاد اللبناني لألعاب القوى في ملعب فؤاد شهاب- جونيه. أحرز كل من الرقيب أول بلال عواضة المركز الأول والرقيب زاهر زين الدين المركز الثالث.#LebaneseArmy pic.twitter.com/9rSMUKs9dj