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رياضة
أرسنال يسقط ليفربول في القمة وصلاح "مخيب"
Lebanon 24
09-10-2022
|
16:00
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واصل ليفربول الإنكليزي نتائجه المخيبة للآمال، وتعرض لهزيمة جديدة بالدوري الإنكليزي الممتاز، على يد متصدر الدوري أرسنال، في قمة مثيرة مساء الأحد.
وحقق أرسنال انتصارا بنتيجة 3-2، على ضيفه ليفربول، ليحافظ على صدارته "للبريميرليغ"، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.
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وسجل لأرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي، وهدفين للإنجليزي باكايو ساكا، بينما سجل لليفربول الأوروغواياني داروين نونيز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
وواصل النجم المصري محمد صلاح عروضه المحبطة، ولم يقدم أي شيء يذكر، ليستبدله المدرب الألماني يورغن كلوب، مبكرا في الدقيقة 69، على غير العادة.
وبهذه الهزيمة، تراجع ليفربول للمركز العاشر في سلم الترتيب، في واحدة من أسوأ بداياته بالبريميرليغ، عبر التاريخ.
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