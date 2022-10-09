ميلان يفوز بثنائية على يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي

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فاز ميلان (2-0) على غريمه يوفنتوس في مباراة حماسية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على ملعب سان سيرو.وبدا ميلان عازماً على تعويض خسارته الأوروبية (0-3) أمام تشيلسي، إذ اقترب المهاجم رافائيل لياو من هز الشباك في الدقيقة 20 من تسديدة بالكعب مستغلاً ركلة ركنية، لكن الكرة اصطدمت بإطار المرمى.وبعدها بأقل من ربع الساعة، سدد المهاجم البرتغالي كرة من خارج منطقة الجزاء في إطار المرمى.لكن ميلان نجح أخيراً في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، عندما تابع توموري تسديدة زميله أوليفييه جيرو وسدد بقوة من مدى قريب بينما ذهب الحارس تشيزني إلى الاتجاه الآخر.وتواصلت خطورة لياو على مرمى يوفنتوس في الشوط الثاني، إذ إنه أطلق تسديدة من مسافة بعيدة لكنها علت العارضة في الدقيقة 53.وضاعف دياز تقدم ميلان بعد دقيقة واحدة عندما استغل خطأ من دوسان فلاهوفيتش وركض بسرعة نحو المرمى وسجل ببراعة داخل الشباك.وبدا هجوم يوفنتوس أشرس في آخر 20 دقيقة، إذ أهدر أركاديوش ميليك والبديل مويس كين أكثر من فرصة للتسجيل.يوفنتوس يواصل تعثّرهتواصلت النتائج الهزيلة للفريق خارج ملعبه إذ إن يوفنتوس لم يفز خارج قواعده منذ أواخر أبريل، وحصد نقطتين فقط من 4 مباريات خارج ملعبه بالدوري هذا الموسم.ويحل يوفنتوس ضيفاً على تورينو في مباراة قمة محلية السبت المقبل، بينما يلعب ميلان أمام مضيفه فيرونا بعدها بيوم واحد.وارتقى ميلان، حامل اللقب، إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة ويتساوى في الرصيد مع نابولي المتصدر وأتلانتا في انتظار باقي مباريات الجولة.وبقي يوفنتوس الذي بدا أنه قد عاد إلى المسار الصحيح بفوزين متتاليين في الدوري ودوري الأبطال، في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.