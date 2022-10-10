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رياضة
قبل المونديال.. ضربة قوية للأرجنتين
Lebanon 24
10-10-2022
|
02:00
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ضربة قوية تعرضت لها حظوظ المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم المقبلة، بعد الإعلان عن إصابة واحد من أبرز نجوم خط الهجوم، واحتمالية ابتعاده عن المونديال.
وتعرض النجم باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، لإصابة عضلية "خطيرة" خلال مباراة الفريق بالدوري الإيطالي أمام ليتشي.
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وقال المدرب جوزيه مورينيو إن إصابة ديبالا "خطيرة جدا"، بعد أن تحدث مع اللاعب والطاقم الطبي، مما أقلق جماهير الأرجنتين التي كانت تعول على ديبالا كي يكون من العناصر الأساسية في خط الهجوم.
وأشارت مصادر أوروبية إلى أن ابتعاد ديبالا عن المونديال محتمل جدا، بعد تصريحات مورينيو.
وتأتي إصابة ديبالا في وقت حساس، قبل 40 يوما تقريبا من انطلاق مونديال 2022 في قطر.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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