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رياضة

"الأهلي" يخطف فوز أبطال إفريقيا

Lebanon 24
10-10-2022 | 08:00
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حقق الأهلي المصري فوزا مهما في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، على الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وخطف الأهلي الانتصار على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، بفضل هدف وحيد للمدافع محمد عبد المنعم.
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وسجل عبد المنعم هدف المباراة القاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز مُثير للمارد الأحمر حيث استغل عبد المنعم ضربة حرة مباشرة وسجل الكرة برأسه قاتلة في الشباك التونسية.

ووضع الانتصار الأهلي في وضع ممتاز قبل الإياب بالقاهرة، حيث سيحتاج للتعادل للوصول إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، تعرض الترجي التونسي لهزيمة مفاجئة من بلاتو يونايتد النيجيري، بنتيجة 1-2، في ذهاب نفس الدور.

وسيتعين على الترجي الانتصار في مباراة الإياب بتونس، من أجل تفادي "كارثة" عدم الوصول لدور المجموعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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