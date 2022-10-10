لبنان يهزم ويلز ودياً في الركبي ليغ 38-22

حقق منتخب لبنان للرغبي ليغ فوزاً مستحقاً على منتخب ويلز 38- 22 في المباراة الدولية الودية التي أجريت بينهما على ملعب "سويتن ليونز" في مدينة مانشستر الانكليزية، وهي الأخيرة قبل مواجهة لبنان نيوزيلندا الاحد المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025.

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وكان "منتخب الأرز" الطرف الأفضل، وسجل لاعبوه 8 محاولات مقابل 4 محاولات للاعبي منتخب ويلز.



واستهل أنتوني واكر التسجيل لويلز في الدقيقة الرابعة، لكن الرد اللبناني لم يتأخر، إذ نجح خالد رجب في الدقيقة 11 بالتسجيل من تحت المرمى الويلزي إثر تمريرة من جوشوا ماري. وواصل منتخب الأرز تفوقه، ونجح بتسجيل محاولة ثانية متتالية عبر جاكوب كيراز الذي اخترق بسرعة كبيرة خط الدفاع ليتقدم لبنان 10 - 6 بعد مرور 15 دقيقة، علما أن آدم الدويهي أهدر فرصة تسجيل الهدف وتعزيز التقدم بعدما سدد الكرة خارج المرمى. لكن هذا لم يمنع رجال منتخب الأرز من متابعة ضغطهم وإنهاء الشوط الأول متقدمين بنتيجة 24 - 6، بعد محاولتين ناجحتين لكل من مايكل طنوس وجوش منصور.



ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن الشوط الأول، إذ افتتح منتخب ويلز التسجيل عبر اللاعب كرتن دايفس، لكن انتفاضة رجال الأرز كانت سريعة وحاسمة وتمكنوا من انهاء المبارة لصالحهم بنتيجة 38 - 22. ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن الشوط الأول، إذ افتتح منتخب ويلز التسجيل عبر اللاعب كرتن دايفس، لكن انتفاضة رجال الأرز كانت سريعة وحاسمة وتمكنوا من انهاء المبارة لصالحهم بنتيجة 38 - 22.







ويواجه المنتخب اللبناني الاحد المقبل في أولى مبارياته في منافسات المجموعة الرابعة من الدور الاول من التصفيات المؤهلة ببطولة كأس العالم "فرنسا 2025" منتخب نيوزيلاندا الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت بيروت، وتضم المجموعة جامايكا وايرلندا.



ويعاود المنتخب اللبناني تمارينه اعتبارا من غد الثلثاء، بعد يومي راحة أعقبا مباراته أمام ويلز، علما أن المنتخب منخرط منذ مطلع الشهر في معسكر تدريبي في مدينة مانشستر الانكليزية. مثل منتخب لبنان: جاكوب كيراز، عباس مسكي، ريس روبنسون، براد مرقس، جوش منصور، آدم دويهي، خالد رجب، توفيق الحاج، مايكل طنوس، حنا النشار، إيلي الزاخم، جوش ماري، جيمس رومانوس، جلال بزاز، أنتوني ليون، أندرو قزي، بلال معرباني، ميشال التوم، جاكسون رحمي، طوني مارون، خليل رحمه، روبن حشاش، كحيل بجاني وسليمان مقداد.