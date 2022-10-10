بريطانيا تمنع 1300 مشجع من السفر لحضور مونديال قطر.. والسبب؟

Advertisement

وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، والتي سوف تطال حتى الآن 1308 أشخاص لديهم تاريخ من العنف أو الاضطرابات المرتبط بكرة القدم.

وستطلب السلطات الأمنية من الأشخاص المعنيين تسليم جوازات سفرهم، مما يمنعهم من السفر إلى قطر أو الدول المجاورة لها.



كما سيتم منع المشجعين الموجودين في القائمة بالإضافة إلى أي شخص "تسبب سابقا في مشاكل ومن المرجح أن يفعل ذلك مرة أخرى" من السفر قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في 20 تشرين الاول على أن يبقى المنع ساريا حتى 18 تشرين الثاني.





وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان: "لن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه بطولة تعد بالكثير من الإثارة".



ويأتي هذا القرار عقب ارتفاع حاد في الاضطرابات والشغب داخل الملاعب، إذ ارتفعت الاعتقالات بين صفوف المشجعين بنسبة 60% تقريبا في الموسم الماضي، مقارنة بالعام الذي سبق وباء كورونا.

وكشفت بيانات وزارة الداخلية البريطانية الأخيرة أنه جرى الإبلاغ عن حوادث في 1609 مباراة كرة قدم من أصل 3019 مباراة أجريت على مدار الموسم الماضي بنسبة تزيد عن 50%.



وسبق للسلطات البريطانية منع 1200 مشجع من السفر لحضور المباريات في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، فيما تلقى حوالي 2200 من مشجعي إنجلترا أوامر حظر السفر لمونديال البرازيل، وتم منع حوالي 3200 مشجع من السفر إلى جنوب إفريقيا لحضور منافسات كأس العالم 2010.

قررت السلطات الإنكليزية منع أكثر من 1300 مشجع يمتلكون تاريخاً من العنف أو الفوضى المرتبطة بكرة القدم من السفر إلى دولة قطر لمتابعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.