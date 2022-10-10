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رياضة

رسمياً.. غريزمان إلى أتلتيكو مدريد بشكل نهائي

Lebanon 24
10-10-2022 | 10:11
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد بشكل رسمي شراء بطاقة لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان من برشلونة بعقد يمتد للعام 2026.
 
واتفق الأطراف الثلاثة على إضفاء الطابع الرسمي فيما يخص الانتقال بشكل نهائي بدلاً من عقد الإعارة.
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وكان اللاعب يشارك بعد الدقيقة الـ60 في المباريات، من أجل الضغط على برشلونة لتقليل سعر شراء العقد الإلزامي بقيمة 40 مليون يورو، في حال مشاركته لـ45 دقيقة في 50% من المباريات على امتداد موسمين.
 
وانضم غريزمان إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو في العام 2019، لكنه لم يظهر بمستواه المعتاد، ليعود على سبيل الإعارة إلى فريقه السابق في العام 2021.
 
 
المصدر: السبورت
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