Advertisement

رياضة

كلوب يبرر استبدال محمد صلاح في هزيمة ليفربول

Lebanon 24
10-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-998937-638010244225801234.jpg
Doc-P-998937-638010244225801234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب أنه استبدل النجم المصري محمد صلاح في هزيمة ليفربول 3-2 أمام أرسنال لأنه كان بحاجة إلى عرض دفاعي "مكثف للغاية" على جانبه الأيمن.

وتأخر ليفربول في وقت مبكر على ملعب الإمارات حيث وضع غابرييل مارتينيلي أرسنال في المقدمة بعد 58 ثانية، ثم عادل داروين نونيز النتيجة، لكن رجال كلوب تأخروا في الشوط الأول بعد هدف بوكايو ساكا.
Advertisement
 
وعادل روبيرتو فيرمينو النتيجة مرة أخرى، لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء سهلة حولها ساكا لتأمين الفوز لفريق ميكيل أرتيتا.

في غضون ذلك، كافح محمد صلاح لإحداث تأثير وتم استبداله في الدقيقة 69 عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل من الفريقين.

عندما سُئل عن سبب استبدال صلاح، قال كلوب بعد المباراة: "اعتقدت أنه يمكننا القيام بذلك من أجل التركيز على الدفاع مرة أخرى وعلى مستوى عالٍ.. وحاولنا وضع هندرسون في هذا الجانب هناك. لقد قام صلاح بعمل لا يصدق، وبذلك مجهودا كبيرا جدا".

وأضاف: "في بعض الأحيان تكون مجريات المباراة مكثفة للغاية، ولهذا السبب اعتقدنا أنه يمكننا فعل ذلك مع هندرسون. كنا ما نزال نرغب في الفوز، حتى عندما قمنا بإخراج المهاجم"، بحسب ما نقلت صحيفة مترو الإنجليزية.
 
كذلك استبعد كلوب فريقه من الصراع على اللقب، حيث يبتعد ليفربول بفارق 14 نقطة عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وعن المتصدر أرسنال، وقال: "نعم، لسنا في سباق على اللقب".

غير أن كلوب شدد على أن فريقه سيقاتل حتى النهاية، مشيرا إلى أن هذا ما يتعين عليه القيام به وهو ما سيفعله.

وأبدى كلوب عدم رضاه عن موقف وموقع فريقه في سلم الترتيب، مشيرا إلى أن أحدا من اللاعبين لا يشعر بالرضا عن ذلك.
 
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-10-10
11:00 | 2022-10-10
10:11 | 2022-10-10
08:00 | 2022-10-10
07:50 | 2022-10-10
05:23 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website