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رياضة
اختلاف ارتفاع المرمى يساعد كارديف على الفوز في إنجلترا
Lebanon 24
10-10-2022
|
16:00
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سجل رايان وينتل هدفه الأول مع كارديف سيتي حين سقطت ركلته الحرة من الجانب السفلي للعارضة ضد ويغان إلى داخل الشباك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، لكنه سيشكر حظه لأن العارضة كانت أعلى ببوصتين من الارتفاع القانوني الذي يبلغ 8 أقدام.
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وكانت إحدى العارضتين أعلى من الأخرى في ملعب ويغان، وتم لفت انتباه الحكم إلى اختلاف الارتفاع قبل المباراة.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مسؤولي النادي وحكام المباراة قرروا المضي قدما، في ظل أنه لن يحصل أي فريق على مزية إضافية، مع تبديل المرميين بنهاية الشوط الأول، لكن تسديدة وينتل في الدقائق الأخيرة ضمنت لكارديف الفوز 3-1 يوم السبت.
وقال ليم ريتشاردسون مدرب ويغان "كانت إحدى العارضتين مرتفعة ببوصتين، وكان هدف المنافس الثالث (في طريقه) لأعلى العارضة، لذا فعليك أن تقوم بالحسابات".
وأضاف "هذا يلخص اليوم بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ هذا لا يساعدك من أجل التحضير للمباراة، لكنه نفس الشيء بالنسبة للفريقين. إنها مجرد صدفة إن تسديدة الهدف الثالث القاتل ربما كانت سترتد بعيدا"، وفقا لرويترز.
وسجل كارديف هدفين في المرمى المختلف عن الارتفاع القانوني.
وقال مارك هودسون، المدرب المؤقت لفريق كارديف، إنه جرى إبلاغه قبل المباراة أن المشكلة ستستغرق بضع ساعات لإصلاحها، وهو ما لا يريده أحد في ظل وجود المشجعين بالفعل في مدرجات الملعب.
وأضاف ضاحكا "سألت عما إذا كان بإمكاننا الهجوم نحو هذا المرمى في الشوطين لكن لم يكن مسموحا بذلك".
(سكاي نيوز عربية)
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