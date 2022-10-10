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رياضة

ميسي يشارك في مباراة تكريمية للأسطورة مارادونا (فيديو)

Lebanon 24
10-10-2022 | 23:07
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يشارك اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس مجموعة من النجوم في مباراة تكريمية لمواطنه الأسطورة مارادونا.
 
وسيخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة "من أجل السلام"، تكريما لمارادونا، وستقام المباراة في 14 تشرين الثاني على الملعب الأولمبي في روما، أي قبل أقل من أسبوع على انطلاق مونديال قطر في 20 تشرين الثاني.
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وإلى جانب نجم باريس سان جرمان الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، سيتواجد نجوم كبار سابقين وحاليين مثل البرازيلي رونالدينيو، والحارس الإيطالي بطل مونديال 2006 جانلويجي بوفون، أو المدرب البرتغالي لروما جوزيه مورينيو بحسب الفيديو الذي نشروه على منصة "WE PLAY FOR PEACE" من أجل هذه النسخة الثالثة من "مباراة من أجل السلام" التي تنظمها مؤسسة أنشأها البابا فرانسيس.
 
ونشر الفيديو في 10 تشرين اول لم يأت من فراغ، بل للدلالة على 10-10، تكريما للقميص رقم 10 الذي ارتداه خلال مسيرته مارادونا الملقب بـ"إل أولتيمو دييس"، أي آخر رقم 10.
وتوفي مارادونا، الفائز بكأس العالم عام 1986، في نوفمبر 2020 عن 60 عاما بسبب قصور في القلب.
المصدر: روسيا اليوم

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