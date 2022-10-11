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رياضة

بعد الاصابة.. ديبالا قد يغيب عن كأس العالم

Lebanon 24
11-10-2022 | 02:00
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تلقى ليونيل سكالوني وجوزيه مورينيو المديران الفنيان للأرجنتين وروما على التوالي، أنباء سيئة بشأن باولو ديبالا.
 

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع.
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ويعاني ديبالا من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها خلال فوز روما على ليتشي مساء الأحد.
 

وأصيب ديبالا لحظة تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء وغادر الملعب على الفور.


وقال مورينيو بعد المباراة: "أقول إنها سيئة، وأعتقد أنها سيئة للغاية.. لست طبيبا ولكن بحكم خبرتي وبالحديث معه، من المستبعد أن نشاهده مرة أخرى في العام الحالي"، ما يضع مشاركته في كأس العالم بقطر على المحك.

وينطلق كأس العالم بعد حوالي 5 أسابيع. وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة السعودية والمكسيك وبولندا.
 

وينطلق الدور الثاني للمونديال يوم 3 كانون اول، وسيكون سكالوني مطالبا باتخاذ قرار بشأن المغامرة بضم ديبالا من أجل ظهوره بداية من ثمن النهائي.
 

ولعب ديبالا (28 عاما)، 34 مباراة دولية مع الأرجنتين سجل خلالها 3 أهداف، علما أنه تواجد في قائمة كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه شارك لمدة 22 دقيقة فقط في مواجهة كرواتيا بالدور الأول
المصدر: روسيا اليوم
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