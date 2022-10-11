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رياضة

صدمة.. الإصابة تحرم كلوب من دياز لما بعد كأس العالم!

Lebanon 24
11-10-2022 | 05:00
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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكولومبي لويس دياز نجم فريق ليفربول سيغيب عن الريدز حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
 

وأكد الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو"، أن عودة اللاعب إلى الملاعب لن تكون قبل نهاية ديسمبر المقبل. وذلك يعني أن اللاعب لن يشارك حتى انتهاء كأس العالم في قطر هذا الشتاء، وهي ضربة صعبة للفريق الإنجليزي.
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وكشف رومانو الى أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب جاءت في الركبة، وستجعله يغيب عن الملاعب لمدة عشر مباريات كاملة.


ويعاني ليفربول بالفعل من تراجع كبير هذا الموسم حتى الآن، وجاءت إصابة دياز بمثابة خبر آخر حزين يضيفه يورجن كلوب لنكسات الموسم.
 

وكان الفريق قد خسر مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي أمام نظيره آرسنال بشكل محبط للغاية بعد أن تعادل مرتين ليفوز أصحاب الأرض في النهاية بثلاثة أهداف لهدفين.
 

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور تسع جولات بعشر نقاط، وللفريق مواجهة مؤجلة.
 
 
المصدر: جول
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