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رياضة

مواجهات نارية في ليالي الابطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-10-2022

Lebanon 24
11-10-2022 | 08:00
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تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات ميلان ضد تشيلسي، وشاختار ضد ريال مدريد، وكوبنهاجن مع مانشستر سيتي ، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.
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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
 
 كوبنهاجن× مانشستر سيتي- الساعة 6.45 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium
 
مكابي × يوفنتوس  - الساعة 6.45 مساء  على قناة  beIN Sports 2 HD Premium   
 

دينامو زغرب × سالسبورج - الساعة 9 مساء  
سلتيك ×لايبزيج - الساعة  9  مساء  
 
ميلان×  تشيلسي  - الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium

شاختار × ريال مدريد - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
 
دورتموند ×إشبيلية  - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

باريس سان جيرمان× بنفيكا  - الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports 3 HD Premium     
 
 
 

المصدر: اليوم السابع
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