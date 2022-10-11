مواجهات نارية في ليالي الابطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-10-2022

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تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات ميلان ضد تشيلسي، وشاختار ضد ريال مدريد، وكوبنهاجن مع مانشستر سيتي ، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.