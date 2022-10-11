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رياضة

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة... دولة تُلغي بطولة عالمية!

Lebanon 24
11-10-2022 | 14:00
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قررت السويد إلغاء مسابقة Big air ضمن بطولة العالم للتزلج على الثلج "فريستايل" والتي كان من المقرر أن تقام في مدينة فالون السويدية.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنه ممثل جمعية التزلج السويدية ستيفان كارلسون.
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وقال كارلسون إن القرار مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والوضع السياسي الحالي في العالم.

وأوضح: "الوضع المتوتر بشأن ما يحدث، أجبر الشركات على إعادة النظر في اتجاه الاستثمارات، وبالتالي أثر الأمر على سير المنافسة والمسابقة".

وكان من المقرر أن تقام مسابقة Big air ضمن بطولة العالم للتزلج على الثلج "فريستايل" في السويد في الفترة من 24 إلى 25 تشرين الثاني، علما أن هناك مراحل أخرى لهذا الموسم من المفترض أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.
 
 
(روسيا اليوم)
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