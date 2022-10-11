Advertisement

رياضة

هكذا يعوض الفيفا أندية اللاعبين المشاركين في المونديال

Lebanon 24
11-10-2022 | 23:34
A-
A+
Doc-P-999373-638011535488269738.JPG
Doc-P-999373-638011535488269738.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صندوقا قيمته 209 ملايين دولار، للفرق التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر بعد أسابيع.

والثلاثاء دعا الفيفا أندية كرة القدم حول العالم، للتقدم بطلب للحصول على أموال من الصندوق.
Advertisement

كيف تعوَّض الأندية؟
- ستحصل الأندية على أجر يومي يقدره الاتحاد بنحو 10 آلاف دولار، عن 832 لاعبا اختيروا لتمثيل المنتخبات الوطنية قبل البطولة وأثناءها.
-  تبدأ فترة التحضير للبطولة في 14 تشرين الثاني وتنتهي في 18 كانون الأول يوم نهائي المونديال.
- الصندوق، الذي وافق عليه الفيفا واتحاد الأندية الأوروبية عام 2015، يكافئ أيضا الأندية التي ساعدت في تطوير لاعبي كأس العالم.
- توزع حصة كل لاعب في الصندوق على الأندية التي لعب لها في العامين الماضيين.
- قال الفيفا إن أكثر من 400 ناد يلعبون في 63 دولة عضو، حصلوا على أسهم مدفوعة من 209 ملايين دولار مخصصة من العائدات التجارية لكأس العالم 2018.

وتأسس "برنامج مزايا الأندية" في صفقة عام 2008 للفيفا للاعتراف برابطة الأندية الأوروبية، التي أطلقت حديثا كممثل أكثر ديمقراطية لمصالح الأندية.

وعادة ما تفرز الفرق الأوروبية نحو 75% من اللاعبين الذين يذهبون إلى كأس العالم.

وسدد الفيفا 40 مليون دولار من الصندوق للاعبين الذين ذهبوا إلى كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، كما خصص 70 مليون دولار بعد 4 سنوات للبطولة المقامة في البرازيل.

ومن المقرر أن تحصل الأندية على حصة أكبر في مونديال 2026، الذي سيضم حوالي 50 بالمائة إضافية من اللاعبين في بطولة موسعة تشمل 48 فريقا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-10-12
16:00 | 2022-10-11
14:00 | 2022-10-11
11:00 | 2022-10-11
08:00 | 2022-10-11
05:00 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website