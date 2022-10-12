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رياضة
كلوب يعلن خبراً سيئاً لجمهور ليفربول
Lebanon 24
12-10-2022
|
05:00
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أشار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى أن المهاجم لويس دياز قد يغيب لفترة من 6 إلى 8 أسابيع بعد إصابته في الركبة أمام أرسنال مع مطاردة الإصابات النادي المنتمي لمرسيسايد في بداية صعبة للموسم.
كما خرج ترينت ألكسندر-أرنولد مصابا من مواجهة أرسنال بعد إصابته في الكاحل وقد يغيب من أسبوعين إلى ثلاثة، بينما أصيب المدافع جويل ماتيب في ربلة الساق ولن يكون متاحا لمباراة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أمام مضيفه رينجرز.
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وغادر دياز ملعب الإمارات على عكازين حيث خسر ليفربول 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيغيب عن مباريات مهمة.
ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، الأحد، وسيواجه توتنهام الشهر المقبل بالإضافة إلى مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام ونابولي.
وقال كلوب للصحافيين: "لوتشو من اللاعبين الذين يتعافون سريعا لكن على أي حال يجب أن نتوخى الحذر. كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بالطريقة التي ظهر بها بعد المباراة. إنها إصابة تستلزم من 6 إلى 8 أسابيع للعلاج".
وتابع: "أعتقد أن الحظ وقف إلى جوارنا في حالة ترينت لأن الكاحل لم يكن جيدا. من الصعب تحديد فترة الغياب. سمعت أنها أقل من شهر. ربما تكون لأسبوعين ولكن علينا أن نرى ما إذا كان ذلك صحيحا. الأمور ليست رائعة لكن هذا هو الوضع وعلينا أن نتعامل معه وسنفعل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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